رأس الخيمة تبدأ تنفيذ التحول الذكي لبرنامج مصادرة وبيع المركبات المحجوزة

استناداً لمبادرة حكومة الإمارات الذكية لتسريع وتيرة التحول الذكي في الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات سعادة القائد العام اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي باشرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بتنفيذ التحول الذكي لبرنامج مصادرة وبيع المركبات المحجوزة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة والشركاء.

وأوضح المقدم دكتور محمد عبدالله البحار مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، أن البرنامج الذكي يقوم بفرز المركبات المحجوزة التي ينطبق عليها قانون البيع بالمزاد العلني والتدقيق عليها ومباشرة حلقة الإجراءات القانونية دون أي أوراق.

وأضاف بأن البرنامج يحقق الربط الذكي بين جميع الجهات الداخلية والخارجية من الشركاء ليضمن بذلك سرعة التنفيذ وجودة الإجراءات والشفافية في الخدمة لضمان كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين.

وتسعى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لأتمتة اغلب الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء لتحقيق الريادة في جميع المؤشرات الوطنية والاستراتيجية التي تسعى لحفظ الأمن والأمان.