قرقاش: موجة الكراهية ضد ديننا الإسلامي مرفوضة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي الحنيف مرفوضة، وتشكل خطراً لتبنيها فكراً رافضاً لمبادئ التعايش.

ولفت معاليه إلى أن ما يجري في السويد يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يُميز الإمارات واختارته مساراً لها، وانعكس إيجاباً على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار. وكتب معاليه في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي الحنيف مرفوضة، وتشكل خطراً لتبنيها فكراً رافضاً لمبادئ التعايش، وهو ما يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يُميز الإمارات، واختارته مساراً لها، وانعكس إيجاباً على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار».