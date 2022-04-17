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نتائج جائزة التحبير للقرآن الكريم قريباً
نتائج جائزة التحبير للقرآن الكريم قريباً
18 ابريل 2022 02:04

أبوظبي(وام)

 أنهت اللجنة العليا لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها الثامنة دورة عام الخمسين استقبال طلبات المشاركين، مع انتهاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، على أن يتم إعلان الفائزين في كافة فئات الجائزة خلال أيام في حفل يقام لهذه الغاية. وأوضح الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي مدير عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، أنه تم استقبال آلاف الطلبات في فئات الجائزة الثلاث من كافة الجنسيات حول العالم، وكانت هناك مشاركة محلية وخارجية واسعة في مسابقة الخمسين لهذه الدورة، والتي تعزز المعرفة بتاريخ وإنجازات دولة الإمارات بحكمة قيادتها الرشيدة. 
وقال إن فرق التدقيق والتحكيم عملت منذ اليوم الأول على فرز وتقييم الطلبات وتحكيمها أولاً بأول، حيث سيتم الإعلان الرسمي نهاية الأسبوع الحالي، كما هو مخطط في برنامج الجائزة. وأضاف: «شهدنا مشاركة طيبة وتفاعلاً كبيراً من جميع أنحاء العالم مع هذه الجائزة التي تنطلق من الإمارات إلى العالم، وتستهدف نشر قيم الإسلام السمحة وأخلاقيات ومبادئ الأخوة الإنسانية»، مؤكداً أن الجميع فائز في المشاركة بهذه الجهود التي تعزز احترام الآخرين والتعايش والتسامح والأخوة في إطار معرفي تنافسي.

جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه
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