40 ألف وجبة يومياً من «الشارقة الخيرية»

الشارقة (وام)

ناقش مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية خلال اجتماعه برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، متابعة تنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية الجارية «جود» والوقوف على آخر محطاتها وتفنيد السلبيات التي تمت ملاحظتها على مدار الأيام المنقضية، إضافة إلى استعراض الهيكل التنظيمي للجمعية. حضر الاجتماع محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء سعيد غانم مطر السويدي وصالح محمد سعيد القابض الطنيجي. ورفع الحضور في مستهل الاجتماع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة، وإسهاماته الإنسانية المستمرة على مدار العام والتي كان لها كبير الأثر في النهوض بمسيرة العمل الخيري في الإمارة، ومن ثم صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق. واستعرض ما وصلت إليه مشاريع الحملة الرمضانية والتي تتضمن خمسة مشاريع رئيسة، إلى جانب بعض المبادرات الداخلية والخارجية. وأكد الحضور نجاح الحملة سواء على مستوى مشروع إفطار الصائمين من خلال ارتفاع أعداد الوجبات الموزعة فعليا لتصل إلى 40 ألف وجبة يومياً داخل وخارج الدولة مشيدين بجهود فرق عمل المشروع بإشراف عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية الذين يتواجدون فيما يزيد عن 136 موقع للإفطار.