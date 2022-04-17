أبوظبي تستضيف «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الأربعاء المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، ينطلق الأربعاء المقبل مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي، لدعم جهود مبادرة «مليار وجبة»، الأكبر في المنطقة، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، من خلال تخصيص ريعه لتقديم العون الغذائي للمحتاجين والفقراء، خاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة حول العالم.

ويشارك في المزاد الخيري نخبة من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني والداعمين لمبادرات الإمارات الإغاثية حول العالم، حيث يزايدون على خمسة أرقام مميزة للوحات المركبات، وعشرة أرقام مميزة للهواتف المتحركة، سيعود ريعها كاملاً لدعم الأهداف الإنسانية لمبادرة «مليار وجبة»، بتوفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات وصولاً إلى المحتاجين في أماكن وجودهم في 50 دولة، والتصدي لتحدي الجوع الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان حول العالم.

وتنظم مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي «الإمارات للمزادات» لصالح مبادرة «مليار وجبة»، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وشركة «اتصالات الإمارات».

أرقام حصرية في أبوظبي

ويعرض المزاد الخيري في أبوظبي الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في أبوظبي، وهي رقم 2 من الفئة الثانية، وأرقام 11 من الفئة الثانية، و20 من الفئة الثانية، و99 من الفئة الأولى، والرقم الثلاثي 999 من الفئة الثانية.

ويقام مزاد «أنبل رقم» الخيري حضورياً في أبوظبي مساء يوم الأربعاء 20 أبريل في فندق «قصر الإمارات»، بمشاركة رجال أعمال ورواد العمل الإنساني والمجتمعي الساعين لمساندة القضايا الهادفة كمبادرة «مليار وجبة».

يأتي ذلك بعد تنظيم نسخة مماثلة من مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي أمس الأول، ونجحت في جمع 53 مليون درهم لدعم مبادرة «مليار وجبة»، كما سجلت بيع ثالث أغلى رقم مميز للوحة مركبة بقيمة 35 مليون درهم لرقم اللوحة AA8 الصادر في دبي، وتحقيق رقم الهاتف المتحرك الماسي من اتصالات 0549999999 مبلغ 5 ملايين درهم.

أرقام ماسية ومميزة

كما يعرض مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي مجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة من كل من «اتصالات» و«دو».

وتضم قائمة الأرقام الماسية المقدمة من «اتصالات» في مزاد «أنبل رقم» في أبوظبي خمسة أرقام حصرية هي: 0547444444، 0542244444،0542422222، 0547799999، 0567777722.

كما تقدم «دو» في مزاد «أنبل رقم» في أبوظبي خمسة أرقام مميزة هي: 0589999996، 0586666662،0581111114، 0582444444، 0586222222.

خيارات مبتكرة

وتشكل المزادات الخيرية خياراً مبتكراً لتوسيع دائرة العمل الإنساني من خلال إشراك رجال الأعمال ورواد العمل الإنساني في المبادرات الهادفة مثل «المليار وجبة» التي تسعى لتوفير شبكة أمان غذائي من الإمارات إلى المعسرين في المناطق الأشد حاجة، وتدعم مزادات «أنبل رقم» الخيرية في كل من دبي وأبوظبي جهود مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة بتفعيل مبدأ التمويل المجتمعي للعمل الخيري.

شمشير فاياليل

شمشير فاياليل يتبرع بمليون درهم لـ «مليار وجبة»

تبرَّع الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة في بي أس للرعاية الصحية في دولة الإمارات، بمبلغ مليون درهم لحملة «مليار وجبة» التي تهدف إلى تأمين الدعم الغذائي على أوسع نطاق ممكن ومساندة الجوعى والمحتاجين من الشرائح المستهدفة في 50 دولة.

وتساهم تبرعات الأفراد والمؤسسات للمبادرة الإنسانية الأكبر في المنطقة في خلق شبكة موسعة لتوفير الوجبات الغذائية للفئات الأكثر حاجة، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإشراك كل الأفراد وشرائح المجتمع في العمل الخيري والإنساني في شهر رمضان الكريم، ومواجهة الجوع المستشري في العالم معاً.

وتدعم المساهمات أهداف «مليار وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام وعدد من مؤسسات العمل الخيري والإنساني.

وقال الدكتور فاياليل: «يشرفنا أن نساهم في مبادرة مليار وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإغاثة المحتاجين للمساعدات الغذائية، والتي تدعم مواجهة تحدي الجوع وتمثّل قيم الإمارات وقيادتها الحكيمة في العطاء وتوسيع نطاق العمل الإنساني، خاصة مع تصاعد أزمة الجوع عالمياً وزيادة أعداد المتضررين منها، خاصة الأطفال واللاجئين وضحايا الكوارث والأزمات في المجتمعات الأقل حظاً».