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الإمارات
منتدى الإعلام الإماراتي يناقش مسيرة التطوير خلال المرحلة المقبلة
أنور قرقاش
18 ابريل 2022 02:05

دبي (الاتحاد)

 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ينظم نادي دبي للصحافة، اليوم، الدورة السابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي، بمشاركة قيادات المؤسسات الإعلامية المحلية، ورؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية، والمؤثرين الإعلاميين، ولفيف من الأكاديميين والكُتّاب والمفكرين صناع الرأي في الدولة، وذلك بمقر نادي دبي للصحافة.
ويشارك في منتدى الإعلام الإماراتي كمتحدث رئيس لدورته السابعة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حيث يستعرض معاليه أهمية الرسالة الإعلامية الموحدة في التعاطي مع التحولات الراهنة في المنطقة والعالم، والأسلوب الأمثل للتفاعل الإعلامي مع المتغيرات السريعة والمتلاحقة إقليمياً وعالمياً، وتأثيرات التحولات العالمية على المنطقة، وما تستدعيه من إلمام الإعلام بتفاصيلها كافة، لكي يتمكن من تقديم محتوى يواكب تلك التحولات ويعين المتلقّي على استيعابها.

  • منى المري
    منى المري

وأوضحت منى غانم المرّي، نائبة الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن انعقاد منتدى الإعلام الإماراتي هذا العام يأتي في وقت استثنائي، حيث تنعقد الدورة السابعة من المنتدى في أعقاب نجاح دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتضافر جهود الحكومة والمجتمع، في التغلب على تحدي جائحة «كوفيد-19»، والاستعداد لانطلاقة تنموية قوية للخمسين عاماً القادمة، فضلاً عما يشهده العالم في الوقت الراهن من تحولات كبيرة على الصعد كافة، السياسية والأمنية والاقتصادية، والتكنولوجية.
وأكدت أن المنتدى يواصل رسالته منصةً رئيسيةً للحوار بين صُنّاع الإعلام الإماراتي والقائمين عليه، من أجل الوقوف على مكامن القوة التي يمكن الارتكاز عليها في مسيرة تطوير الإعلام المحلي خلال المرحلة المقبلة، والكيفية التي يمكن لإعلامنا أن يتعاطى بها مع المتغيرات المحيطة من خلال رؤية موضوعية تكون أساساً لرسالة إعلامية موحّدة وعالية التأثير.

ريادة
قالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: «سيناقش المنتدى الأدوار المأمولة من الإعلام الإماراتي خلال المرحلة المقبلة بكل ما تحمله من آمال عريضة لصنع مستقبل تواصل فيه دولة الإمارات ريادتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من اهتمام بتطوير المحتوى والأدوات وإعداد الكوادر الشابة المؤهلة القادرة على دفع مسيرة تطوير الإعلام المحلي قدماً باستخدام أدوات العصر وتسخير التكنولوجيا وما استحدثته من منصات، في تأكيد تنافسية الإعلام الإماراتي وترسيخ المقومات اللازمة لضمان توسيع دائرة تأثيره الإيجابي في محيطيه العربي والعالمي».
وأضافت: «يمثل منتدى الإعلام الإماراتي فرصة للتوقف أمام ما حققه إعلامنا المحلي من نجاحات من أجل اكتشاف الكيفية التي يمكن من خلالها البناء على تلك الإنجازات للتأسيس لمرحلة جديدة من التطوير الإعلامي القائم على مكاشفة واقعية لأهم التحديات التي تواجه إعلامنا، وسبل التغلب عليها، كذلك استعراض نقاط القوة التي تمثل مرتكزات لانطلاقة جديدة نعزز بها رسالتنا الإعلامية، فيما يمثل المنتدى فرصة لتبادل الرؤى حول الأسلوب الأمثل للتعاطي إعلامياً مع المتغيرات السريعة المحيطة بنا، سواء في المحيط الإقليمي أو على النطاق العالمي، وبما يزيد من ثقة المتلقي فيما يقدمه إعلامنا الواعي من محتوى نسعى لكي يكون نموذجاً للدقة والموضوعية والجودة العالية».
وقام منتدى الإعلام الإماراتي، منذ أن أطلقه نادي دبي للصحافة للمرة الأولى عام 2013، بدور أساسي كمنصة حوارية إعلامية جديدة تبتعد عن الأطر التقليدية بفضل تبنيه رؤية جديدة تتيح المجال أمام مشاركة تجمع جيل الشباب بطموحه وتطلعاته الوثّابة نحو المستقبل بجيل الرواد من أصحاب الخبرات والتجارب الطويلة في مجال الإعلام.

 

منتدى الإعلام الإماراتي
محمد بن راشد
دبي
أحمد بن محمد بن راشد
مجلس دبي للإعلام
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