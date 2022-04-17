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20 مشروعاً ضمن خطة «طرق دبي» للاستدامة
الخطة الجديدة تدعم محاور الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية (من المصدر)
18 ابريل 2022 02:04

دبي (الاتحاد)

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خطة خمسية متكاملة للاستدامة للأعوام 2021-2025، بما يتواءم مع الغايات والأهداف الاستراتيجية المحدثة للهيئة لدعم منظومة الاستدامة وفقاً للمحاور الرئيسة للاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية. وتأتي هذه الخطة في إطار جهود الهيئة للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة لتكون من أكثر الجهات الحكومية استدامة في مجال الطرق والنقل على المستوى العالمي. 
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تعد الخطة المتكاملة للاستدامة في الهيئة خطوة مهمة في طريقها نحو الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة مثل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030 ومئوية الإمارات 2071 وكذلك التوجهات المحلية لإمارة دبي وأهمها: خطة دبي 2030 وخطة دبي الحضرية 2040 إلى جانب المواءمة مع التوجهات العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة الأمم المتحدة 2030. وأضاف: روعي في وضع الخطة المتكاملة للاستدامة تقييم جميع مشاريع ومبادرات الهيئة واعتمدت على قياس الأثر البيئي والمجتمعي والاقتصادي للمشاريع ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة وقياس مدى ارتباط المشاريع مع المواضيع ذات الأهمية النسبية التي يجري الإفصاح عنها في تقرير الاستدامة السنوي في الهيئة مشيراً إلى أن الخطة تشمل 20 مشروعاً، منها تسعة مشاريع تصب في محور الريادة البيئية وستة مشاريع تتعلق بمحور الريادة المجتمعية وخمسة مشاريع متعلقة بالازدهار الاقتصادي ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة.

مرونة البنية التحتية
أكد معالي مطر الطاير، أن الخطة سيكون لها أثر بيئي كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز مرونة البنية التحتية للمواصلات العامة وتأثيرها في التغير المناخي وتحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة المتعلق بتعزيز السلامة والاستدامة البيئية. وتتبنى الخطة العديد من المشاريع المبتكرة في أنظمة النقل الجماعي وتدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030 كما تأتي في إطار تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي.

 

طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات
دبي
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