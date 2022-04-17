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35 مشروعاً للإنارة في الشارقة
حسن الزرعوني
18 ابريل 2022 02:04

الشارقة (الاتحاد)

نفذت إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 35 مشروعاً لإنارة الطرق والشوارع في مدينة الشارقة خلال عام 2021، حيث تم تركيب 7132 عمود إنارة جديداً، وتمديد كايبلات بطول 215 كم وتركيب 97 صندوق إنارة، وتم تنفيذ أعمال صيانة لشبكة الإنارة في 30.497 عموداً، كما تم استخدام 114.97 وحدة إنارة معظمها موفرة للطاقة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتصميم وتنفيذ شبكات إنارة الطرق في كافة المناطق وفق معايير ومواصفات ذات جودة وكفاءة عالية في كافة المناطق «الصناعية 10 - جامعة القاسمية - سوق المواشي - السيوح 7 - الرحمانية 9 و10». 
وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تحرص على استخدام المصابيح والكشافات الموفرة للطاقة في تنفيذ مشروعات الإنارة بالشارقة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويدعم جهود الهيئة في تحقيق الاستدامة، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض تكاليف الصيانة وخفض البصمة الكربونية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مراعاة الجوانب البيئية وترشيد الاستهلاك في تنفيذ كافة المشروعات والعمل بطريقة مستدامة. وأوضح أن هناك عدداً من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم شبكة الإنارة، سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها أو تحديد عدد الكشافات التي ستركب عليها.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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