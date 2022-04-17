«قيم الإسلام» تقدمها «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عبر منصاتها الإلكترونية سلسلة «قيم الإسلام»، التي تسلط الضوء على القيم الإسلامية النيرة، وما تحويه تلك القيم من المعاني السامية والخيرة، وذلك ترسيخاً لمبادئ الأخوة الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاُ من أهمية التعريف بالدين الإسلامي الصحيح، وسيتم بث حلقات السلسة خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن السلسلة 15 حلقة سيتم بثها يوميا على منصات الجامعة الرقمية في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، ويقدمها من مكتبة بيت الحكمة في الجامعة الباحث عبد المعين محمد أحمد المنصوري، وتتناول كل حلقة من حلقات السلسلة القيم العميقة والسامية للدين الإسلامي والتي تشمل الرحمة والإحسان والصدق والمواطنة وغيرها، المتأصلة في القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الأدب وتطبيقاتها في نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة أن «هذه السلسلة تأتي ضمن المبادرات العلمية والثقافية والفكرية للجامعة، وجاء اختيار موضوعها وسياقها متسقا مع الجهود التي تبذلها الدولة للتعريف بالإسلام الصحيح وقيمه النيرة وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية بين الشعوب».