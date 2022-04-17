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تطبيق ذكي للتبرع من «منار الإيمان»
تطبيق ذكي للتبرع من «منار الإيمان»
18 ابريل 2022 02:04

عجمان (وام)

أطلقت مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، تطبيقاً على الأجهزة الذكية، يقدم العديد من المميزات والخدمات للمحسنين وأهل الخير، وذلك مواكبة للتطور التقني في مجالات متعددة، وانسجاماً مع مقتضيات العصر الحالي، من سرعة في تقديم الخدمات وسهولة في إنجاز المهام. ومن أهم مميزات وخدمات هذا التطبيق الذكي، سهولة التبرع، وسرعة عرض المحتويات، وعرض البيانات الكاملة لمشاريع المؤسسة وفرز المشاريع التي تنفذها المؤسسة. وأوضحت المؤسسة، أنه يمكن التبرع عبر تطبيق «manar al iman» من خلال الرسائل النصية وبطاقات الائتمان، وخدمة طلب مندوب لاستلام التبرعات، كما يمكن تحميل التطبيق لعملاء نظام الآبل والأندرويد عبر المتاجر الإلكترونية التابعة مثل الآبل ستور، وجوجل بلاي.

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