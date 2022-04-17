شرطة أبوظبي تحث السائقين على الإيجابية والقيادة الآمنة

أبوظبي (الاتحاد)

حثت شرطة أبوظبي السائقين إلى تعزيز الإيجابية والالتزام بالقيادة الآمنة خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد ارتكاب العديد من السلوكيات التي تؤثر على السلامة المرورية وفقاً لواقع الرصد السنوي الذي تنفذه مديرية المرور والدوريات.

وأوضحت في الحلقة (15) من برنامج «بلادنا أمانة» عبر أثير إذاعة أبوظبي FM، أنها تنفذ حملة مرورية لتوعية السائقين، بما يعزز من سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتجنب ارتكاب المخالفات، والتي تكون نتيجتها وقوع حوادث مرورية قد تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة.

وقال العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المرورية بالإنابة: إن الصيام قد تكون له تأثيرات على السائقين فسيولوجياً ونفسياً مع انخفاض نسبة السكر في الدم، والذي يؤثر على الانتباه والتركيز والرؤية، لافتاً إلى أهمية ردود أفعال السائقين الإيجابية، والتيقظ لما يدور حولهم من أحداث أثناء قيادة المركبة.

ودعا السائقين وخصوصاً الراغبين بالقيام برحلات طويلة، إلى ضرورة أخذ قسط كاف من الراحة والنوم في الليلة التي تسبق قيادتهم للمركبة، وفي حال شعورهم بالإرهاق أثناء القيادة يفضل اختيار مكان مخصص للوقوف.

وذكر المقدم جابر سعيدان المنصوري رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة، أن مديرية المرور والدوريات وضعت خطة توعية لشهر رمضان لتفادي الحوادث والمخالفات وبهدف رفع السلامة المرورية، وحث السائقين بتجنب السلوكيات الخاطئة والمزعجة للآخرين كالوقوف الخاطئ، لافتاً إلى أبرز الأخطاء هي عدم التخطيط الأمثل للرحلة وعدم أخذ القسط الكافي من الرحلة، وعدم ترك مسافة أمان كافية وما يتسبب به النعاس في وقوع حوادث كتجاوز الإشارة الحمراء والوقوف الخاطئ للمركبات بالقرب من المساجد في أوقات صلاة التراويح، ويؤدي إلى تعطيل انسيابية وصول سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني وتعريض حياة الآخرين للخطر ومنع الجهات المسؤولة من القيام بواجبها. واستعرض النقيب سيف عامر الشامسي من قسم الضبط المروري أخطاء السائقين من الواقع الميداني للضبط المروري، مشيراً إلى تكرار (بعض السائقين) زيادة السرعات للحاق بموعد الإفطار والتجاوز الخاطئ للمركبات، موضحاً أن تلك المخالفات يتم رصدها من خلال الدوريات العاملة على مدار الساعة وعن طريق الضبط الآلي.