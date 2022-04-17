المجلس الرمضاني لشرطة أبوظبي: التعاون لمكافحة الفساد والمخدرات ضرورة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي مجلسها الرمضاني الثالث لعام 2022 بعنوان «نحو بيئة وطنية آمنه»، ضمن الدورة السادسة للمجالس الرمضانية، تحت شعار«شرطة أبوظبي..أمن واستقرار وخدمات مجتمعية متطورة»، والتي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية، بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي.

وعقد المجلس افتراضياً، وأدارته المقدم فاتن محمد من مديرية شرطة المناطق الخارجية، مؤكده أهمية المجالس باعتبارها من أهم قنوات التوعية المجتمعية التي تغنيها خبرات الكوادر الوطنية المتخصصة، كما أنها أصبحت منبراً للحوارات البناءة في معالجة القضايا الاجتماعية وطرح القضايا الاستراتيجية التي تهم المجتمع.

وتحدثت المقدم حنان عبدالله النعيمي من إدارة مكافحة الفساد في مداخلتها عن مبادرة «نعمل نخلص»، وأكدت أهمية تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الشرطية المعنية للإبلاغ عن حالات الفساد الإداري، والتي من بينها استغلال الوظيفة أوالسلطة لمنافع شخصية أو الرشوة أوالتزوير أومحاباة الأشخاص المتنفذين.

ودعت إلى عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين التي سنتها حكومة دولة الإمارات في ضبط التجاوزات التي تسيء للوظيفة العامة، وترسيخ مفهوم النزاهة والشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الرقابة الداخلية والوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية وعدم التردد في الإبلاغ عن جميع ممارسات الفساد التي قد تواجههم عبر خدمة أمان على الهاتف 8002626 أو بإرسال رسالة نصية 2828.

وقال الرائد غالب عبدالله الكعبي من مديرية مكافحة المخدرات، في مداخلته «كيف تعرف أن كان في بيتك مدمناً» إن ذلك يتم من خلال القرائن والأعراض التي تظهر على الأبناء المتعاطين ذكوراً وإناثاً، وخصوصاً في مرحلة المراهقة، ومن بينها الانعزال الاجتماعي وعدم المشاركة في المناسبات الاجتماعية والأسرية، والعدوانية في التعامل والابتعاد عن الدين وأداء الصلاة، والتأخر في النوم والسهر المفرط، والعيش في فوضى المكان الذي ينام به.

واستعرض الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أنواع وأساليب الجرائم الإلكترونية، والتي من بينها التعامل بالعملات الرقمية والتحويلات المالية المشبوهة، وطرق النصب والاحتيال الإلكتروني، مؤكداً أهمية التوعية الأمنية وضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم، وعدم الخضوع والاستجابة لطلبات المبتزين، والتواصل بشكل سريع مع خدمة أمان على مدار الساعة للإبلاغ عن تلك الجرائم بسرية تامة.