10 أخطاء تتسبب في حوادث مرورية خلال رمضان

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت دراسات وإحصائيات مرورية أن أكثر من نصف الحوادث المرورية التي تقع في شهر رمضان المبارك خلال الأعوام الماضية، قد وقعت قبيل وقت الغروب والإفطار، نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وذلك لاستعجال السائقين في العودة لمنازلهم قبل وقت الإفطار، مع إمكانية تفادي وقوع هذه الحوادث بقليل من الحرص والانتباه.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن هناك 10 أخطاء رئيسية يرتكبها مستخدمو الطريق أثناء القيادة في شهر رمضان تتسبب في حدوث الحوادث المرورية المهلكة، أولها القيادة بسرعة عالية وخاصة قبل وقت الإفطار، وثانياً الإرهاق والتعب لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وثالثاً التجاوز الخاطئ بسبب الاستعجال، ورابعاً القيادة بطيش وتهور، وخامساً عدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة، وسادساً عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وسابعاً استخدام الهاتف النقّال أثناء القيادة، وثامناً الرجوع إلى الخلف دون التأكد من خلو الطريق، وتاسعاً عدم الانتباه ودخول الطريق قبل التأكد من خلوّه، وأخيراً عدم التقدير الصحيح للمسافة من قِبَلِ مستعملي الطريق نتيجة قلة التركيز خلال الصيام.

وأشار العميد الدكتور الحميدي، إلى أن المخالفات المرورية تكثر أيضاً قبل صلاة التراويح بسبب لجوء البعض إلى إيقاف مركباتهم في أماكن تعرقل حركة المركبات الأخرى، وتغلق الطريق على الآخرين، للحاق بالصلاة.