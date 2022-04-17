شرطة دبي تجمع نزيلة برضيعها وتمنحهما الرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

بادر فريق عمل التواصل مع الضحية في مركز شرطة نايف، بالاستجابة على وجه السرعة لطلب نزيلة في التوقيف، وتسليمها رضيعها البالغ من العمر 3 أشهر، لعدم وجود أحد تأتمنه على رعايته.

وتفصيلا قال العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف «إن النزيلة أُودعت في التوقيف نتيجة مشاجرة بينها وبين امرأة أخرى من ذات جنسيتها الأفريقية، بالإضافة لمخالفتها لقانون الهجرة، وأعلمت النزيلة العنصر النسائي بوجود رضيع لها يبلغ من العمر 3 أشهر، وتود رؤيته والاطمئنان عليه، نظرا لعدم وجود أحد من أفراد عائلتها في الخارج للاعتناء به.

بدورها أكدت العقيد جميلة الزّعابي، مدير سجن النّساء في المؤسّسات العقابية والإصلاحيّة، أن السّجن ليس المكان الأنسب لهؤلاء الأطفال، لكنّه الخيار الوحيد أمام بعض النزيلات، نظرا لعدم وجود عائلة لهنّ في الخارج للعناية بالطفل لحين قضاء فترة الحكم، منوهة لحرص الإدارة على توفير بيئة مناسبة للنساء وأطفالهن. وأضافت «فور وصول النزيلة مع رضيعها، خضعا لفحوصات طبية، ووفرنا كافة احتياجات الرضيع سواء من حيث الغذاء المناسب لعمره، وأدوات ومستلزمات العناية الشخصية والصحية، والملابس، إلى جانب إقرار التطعيمات اللازمة له.» وتقدمت بدورها النزيلة بالشكر الجزيل لشرطة دبي، مؤكدة أنها لم تتوقع كل هذا الكم من التعاون والاهتمام بحالتها، مشيرة إلى إنسانية شرطة دبي لاسيما العنصر النسائي اللواتي حرصن على طمأنتها وجلب رضيعها فورا في تعامل إنساني لم تشهده من قبل.

القدرة على الاعتناء

واستكملت العقيد حديثها «إن كانت الأم مؤهلة نفسيا وقادرة على الاعتناء برضيعها، يبقى معها في مبنى مخصص للأمهات وأطفالهن، ويحصلن فيه على كافة احتياجاتهن بالإضافة للرعاية الطبية والفحوصات الدورية.

وفي حال عدم قدرتها على الاعتناء بالطفل، ولا يوجد من يعتني به في الخارج، يحول الرضيع إلى حضانة سجن النساء، وهو مبنى منفصل ومجهز بكافة الاحتياجات المطلوبة، وتعمل فيه 10مربيات متخصصات، ويمكن للأم زيارة رضيعها يوميا وقضاء بعض الوقت معه».