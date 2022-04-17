تكريم ضباط وأفراد متميزين في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة بشرطة دبي، الموظفين المتميزين، ضمن برنامج «الشرطي المتصدر لعام 2022» عن شهر مارس، ممن ساهموا في تطوير آليات العمل في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية والعلمية، وصولاً إلى مستويات عالية من الاحترافية في استشراف تطوير العمليات الإدارية، وتقديراً للجهود المبذولة من قبل الموظفين المتميزين، إضافة لنشر ثقافة التميز بينهم وتشجيعهم للاستمرار على ذات النهج في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، وتحسين جودة مخرجات العمل عبر تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع.

وكرم اللواء الغيثي، الموظفين المتميزين ضمن برنامج الشرطي المتصدر خلال شهر مارس، وهم الملازم أول شهاب أحمد عبدالله صالح، الأول في إعداد الأبحاث، والوكيل أول محمد عبدالله محمد عبيد البدواوي، الأول في تغطية الحوادث المرورية، والوكيل أول عبدالله محمد عبدالله علي أحمد، الأول في تسجيل البلاغات الجنائية، والرقيب أحمد علي عبدالله علي الجزيري، الأول في تحرير المخالفات المرورية، في حين حصل كل من الوكيل عبدالسلام عبده سعيد، والشرطي أول حسين عبدالله علي قاسم الزقرى، على المركز الأول في سرعة انتقال الدورية لمكان الحادث، وحصد أيمن محمد الجميعي المركز الأول في الاقتراحات.