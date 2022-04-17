«كهرباء دبي» تطلق حملتها الرمضانية للحد من الهدر

دبي (وام)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها التوعوية الرمضانية السنوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي حول سلوكيات الترشيد، وأهمية تبني نمط حياة واعٍ ومستدام عملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم الشهر الفضيل التي تدعو إلى الاعتدال وتجنب الهدر والإسراف.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على نشر ثقافة الترشيد والاستدامة وحث أفراد المجتمع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وخفض البصمة الكربونية لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

من جانبها، قالت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «على ضوء الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الاستدامة على الصعيد العالمي تبرز حاجة ملحة لتغيير سلوكيات الأفراد وخفض بصمتهم الكربونية.

وأثمرت مبادرات وبرامج الهيئة الترشيدية عن وفورات تراكميّة كبيرة ضمن الفئات المستهدفة بين عاميّ 2012 و2021 بلغت 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء و5.6 مليار جالون من المياه، بما يعادل توفير 1.2 مليار درهم وتقليل 1.1 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.