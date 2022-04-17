الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شخصيات إسلامية.. ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ
شخصيات إسلامية.. ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ
18 ابريل 2022 02:03

الإمام ابن حجر العسقلاني، علم من أعلام الأمة في علم الحديث، رحمه الله، وهو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، الإمام الحافظ المؤرخ الكبير، صاحب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، و«الإصابة في تمييز الصحابة»، و«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»، وغير ذلك من المصنفات النافعة المفيدة القيمة التي زادت على مئة وخمسين مؤلفاً.
ولد في الثاني عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمئة «773 هـ» في مصر، ومات والده وهو حدث السن، وما إن بلغ التاسعة حتى كان قد حفظ القرآن، وسرعان ما أجاد الفقه والنحو، ودرس مدة طويلة من الزمن على أعظم علماء عصره، من أمثال: البلقيني، وابن الملقن، والعراقي، وعز الدين بن جماعة، والتنوخي، ومحب الدين بن هشام، واللفيروز آبادي، وغيرهم.
ورحل إلى عدد من البلاد في سبيل تحصيل العلم والسماع من العلماء، وبرع في الفقه والعربية، وصار حافظ الإسلام في عصره، وانتهت إليه معرفة علم الحديث بفروعه، فكان عالماً بالرجال واستحضارهم، وعلل الحديث، وغير ذلك، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار، وانتفع به الطلبة، وحضر دروسه وقرأ عليه غالب علماء مصر، ورحل الناس إليه من أقطار البلاد الإسلامية، وتولى القضاء، ودرس في عدد من المدارس الشهيرة في مصر.
حبب الله إليه علم الحديث فأقبل عليه بكليته، فعكف على شيخه الزين العراقي، وتخرج به وانتفع بملازمته وشهد له بأنه أعلم أصحابه بالحديث، وأذن له شيوخه كالبلقيني والعراقي في الإفتاء والتدريس.
وتولى الإفتاء بدار العدل، والخطابة بجامع الأزهر ثم بجامع عمرو بن العاص، وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته، وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى، وقد بهر العلماء بذكائه وتفوقه، وسرعة إدراكه واتساع نظره ووفور آدابه، مع شدة تواضعه وحلمه، وتحريه الحلال في مأكله ومشربه وملبسه، وكان مجتهداً في الصيام والقيام، والبذل، وحسن العشرة، راجعاً إلى الحق، شهد له العلماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة.
وكانت أوقاته مقسمة بين تدريس الطلبة، والمطالعة والتأليف والإفتاء، مات في أواخر ذي الحجة من سنة اثنتين وخمسين وثمانمئة «852 هـ»، وعاش ما يقرب من ثمانين سنة، رحمه الله تعالى ورضي عنه.

رمضان
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©