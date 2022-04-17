غداً انطلاق الفصل الدراسي الثالث 2021 - 2022

إبراهيم سليم (أبوظبي)

يستأنف غداً الاثنين 18 أبريل، طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة من الصف الأول حتى الثاني عشر، الدوام المدرسي، إيذاناً بانطلاق الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي 2021-2022، وانتهاء إجازة الفصل الثالث، مع مراعاة بعض التعديلات التي حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفق الأطر الخاصة بتنظيم العمل لأيام التمدرس خلال شهر رمضان إجمالاً، وتضمنت أحد عشر إطاراً.

وقد أبلغت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المدارس الحكومية أن الدوام المدرسي خلال أيام الجمعة وهما يومي 22 و29 أبريل الجاري سيكون «عن بُعد»، وذلك وفق تعميم أصدرته والمنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة، إذ تضمن التعميم إجراء تعديلات في مواعيد الدوام في المدارس الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المؤسسة في تعميمها أنه من الاثنين إلى الخميس يكون الدوام حضورياً في المدرسة للطلبة والكادر الإداري والتعليمي، ويومي الجمعة في 22 و29 أبريل الجاري سيكون الدوام عن بُعد للطلبة والكادر الإداري والتعليمي.

وتفصيلاً، حددت المؤسسة الأطر الخاصة بتنظيم العمل لأيام التمدرس خلال شهر رمضان إجمالاً، وتضمنت أحد عشر إطاراً، وهي كالتالي: من الاثنين إلى الخميس: سيكون الدوام حضورياً في المدرسة للطلبة والكادر الإداري والتعليمي، ويومي الجمعة في 22 و29 أبريل: سيكون الدوام «عن بعُد» للطلبة والكادر الإداري والتعليمي، وعدد ساعات العمل الرسمية للكادر والمعلمين خمس ساعات ونصف ساعة من الاثنين إلى الخميس، والجمعة ثلاث ساعات.

ويبلغ إجمالي الساعات الأسبوعية للمعلمين والكادر 25 ساعة لكل الحلقات. أما بالنسبة لدوام الكادر الإداري والتعليمي فيبدأ من 09:00 إلى 02:30 أو من 08:00 إلى 01:30 خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس، وبالنسبة ليوم الجمعة من 09:00 إلى 12:00، أو من 08:00 إلى 11:00.

كما تم تقليص عدد 5 حصص من النصاب الأساسي للحصص الأسبوعية لمواد الأنشطة، بحيث تحول إلى التعلم الذاتي، وأن عدد الحصص للحلقة الأولى من الاثنين إلى الخميس 6 حصص، أما الجمعة 3 حصص.

أما عدد الحصص للحلقة الثانية والثالثة من الاثنين إلى الخميس 7 حصص، وأما في يوم الجمعة تكون 3 حصص.

علماً بأن مدة الحصة 35 دقيقة وبواقع استراحتين يومياً، كما أن هناك مرونة ببدء دوام الطلبة الساعة التاسعة أو الثامنة، بحيث تتم مراعاة مسارات الحافلات والمدارس المشتركة بالخطوط.