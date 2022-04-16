الطقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً وجنوباً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:40 الثاني عند الساعة 49:01.. والجزر الأول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند 08:09. بحر عمان متوسط إلى مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:31 والمد الثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 16:11 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.