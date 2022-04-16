53 مليون درهم حصيلة مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت اللجنة المنظمة للمزاد الخيري «أنبل رقم» للأرقام المميزة في دبي، أن المزاد جمع 53 مليون درهم، نتيجة بيع 14 رقماً مميزاً لمركبات وهواتف، مساء أمس (السبت)، وذلك في أقل من ساعتين. ويأتي هذا المزاد، ضمن مبادرات وجهود دعم مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي المباشر من دولة الإمارات للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، والتي وصلت بذلك إلى تحقيق 391 مليون درهم حتى الآن من هدفها النهائي.

نظم المزاد الخيري، «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وكلٍ من «دو» و«اتصالات»، بحضور جمع من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى والراغبين في دعم حملة المليار وجبة غذائية.

وتضمن المزاد الخيري، بيع 14 رقماً مميزاً، منها 4 أرقام تابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، و5 أرقام لكل من مؤسسة «اتصالات»، ومثلها لشركة «دو».

وشهد مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي بيع ثالث أغلى رقم لوحة مركبة في العالم بمبلغ 35 مليون درهم لرقم لوحة المركبة AA8، الذي بدأت المزايدة عليه بمبلغ مليون درهم، وشهد هذا الرقم تحديداً تنافساً كبيراً جداً بين المزايدين.

5 ملايين درهم لرقم الهاتف الماسي من «اتصالات»

كما تم بيع رقم الهاتف الماسي 0549999999 من «اتصالات» بمبلغ 5 ملايين درهم، حيث حققت المزايدات الخيرية على الأرقام الماسية المقدمة من «اتصالات» قيمة إجمالية بلغت 5.42 مليون درهم، والمزايدات الخيرية على الأرقام المميزة المقدمة من «دو» ما مجموعه 725 ألف درهم.

ويخصص كل ريع مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة في دبي لدعم توفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات عبر مبادرة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصل إلى الأشد حاجة في أماكن وجودهم في المجتمعات الأقل حظاً، ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وسجل المزاد الخيري في دبي حصيلته المليونية بعد مزايدة نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني ورجال الأعمال الحريصين على العطاء على أربعة أرقام مميزة للوحات المركبات في دبي، وعشرة أرقام مميزة للهواتف المتحركة، ليعود ريعها الخيري لجهود مبادرة «المليار وجبة» في الوصول بالعون الغذائي إلى المجتمعات الأقل حظاً التي تشملها المبادرة.

وشارك في فعاليات مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي الداعم لمبادرة المليار وجبة، عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني، لدعم الحراك المجتمعي الشامل الذي أحدثه مبادرة «المليار وجبة» بفتحها باب المساهمة في قضيتها الإنسانية النبيلة للجميع من الأفراد والمؤسسات لتعزيز الشراكة الإنسانية والتضامن والتعاون في مواجهة تحدي الجوع الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان في عالم اليوم.

أرقام مميزة

وعرض مزاد «أنبل رقم» بدبي خلال الفعالية المقامة بفندق فور سيزنز جميرا، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في دبي، هي رقم اللوحة الفردي المميز AA8، بالإضافة إلى ثلاثة أرقام ثنائية مميزة هي F55 وV66 وY66، كما عرض أرقام الهاتف المتحرك الماسية من «اتصالات» 971569999995,971549999999,971569199999,971569999955,971565566666، وأرقام الهاتف المتحرك المميزة من «دو» 971581111113,971589999991,971586666663، 971581333333، 971586333333

مبالغ قياسية

وحقق الرقم الفردي المميز AA8 قيمة 35 مليون درهم في مزاد «أنبل رقم» بدبي، فيما حققت الأرقام الثنائية المميزة الثلاثة الأخرى الخاصة بلوحات المركبات المميزة في دبي مبالغ 4 ملايين درهم لرقم اللوحة F55، و4 ملايين درهم للوحة رقم V66، و3.8 مليون درهم للوحة رقم Y66.

فيما حققت أرقام الهاتف المتحرك الماسية المقدمة من «اتصالات» في مزاد «أنبل رقم» في دبي 150 ألف درهم لرقم 971569999995، و5 ملايين درهم لرقم 971549999999، و75 ألف درهم لرقم 971569199999، و35 ألف درهم لرقم 971569999955، و160 ألف درهم 971565566666

وحققت أرقام الهاتف المتحرك المميزة المقدمة من «دو» 140 ألف درهم لرقم 971581111113، و140 ألف درهم لرقم 971589999991، و100 ألف درهم لرقم 971586666663، و145 ألف درهم لرقم 971581333333، و200 ألف درهم لرقم 971586333333

مزادات طوال الأسبوع

وتتواصل مزادات «أنبل رقم» الخيرية لدعم مبادرة المليار وجبة هذا الأسبوع على أرض الإمارات، حيث يعقد المزاد الإلكتروني لشرطة أبوظبي على 555 رقماً مميزاً للوحات المركبات عبر الموقع الإلكتروني للمزاد يومي الأحد 17 والاثنين 18 أبريل الجاري.

ويمكن الاطلاع على كامل الأرقام المميزة المعروضة للمزايدة ضمن مزاد 555 الإلكتروني عبر الرابط: أو تحميل التطبيق: https://eca.ae/app

«يوم زايد للعمل الإنساني»

وعشية «يوم زايد للعمل الإنساني»، يُعقد مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي في فندق قصر الإمارات مساء يوم الأربعاء 20 أبريل 2022، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من شرطة أبوظبي وكل من «دو» و«اتصالات» ومشاركة نخبة من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري، لدعم مبادرة «المليار وجبة» التي تمثّل مسؤولية أخلاقية والتزاماً إنسانياً من الإمارات للعالم.

خيار مبتكر

تقدم مجموعة مزادات «أنبل رقم الخيرية» الداعمة لمبادرة «المليار وجبة» خياراً مبتكراً لتمكين رواد العمل الخيري والإنساني والحريصين على العطاء في شهر الخير للمساهمة في توفير الدعم الغذائي لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.

ويضاف مزاد «أنبل رقم» إلى أربع قنوات معتمدة للتبرع لمبادرة «المليار وجبة» هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة في التبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، فيمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات» داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.

أهداف إنسانية

تهدف مبادرة المليار وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية المحلية في الدول الخمسين التي تشملها، إلى تجميع جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل خدمة قضية إنسانية، وفتح باب المشاركة للجميع لدعم الأكثر احتياجاً، ومن يعانون سوء التغذية، وذلك بتوفيرها كافة وسائل المشاركة والتبرع حتى تحقيق هدفها، مع مساهمتها أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.