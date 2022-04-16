شرطة دبي تكرم 8 أشخاص

دبي (الاتحاد)

كرم العقيد راشد محمد صالح الشحي، نائب مدير مركز شرطة بر دبي، بحضور عبدالله إبراهيم عبدالله، رئيس قسم إسعاد المتعاملين بالمركز، 8 أشخاص نظير أمانتهم وحرصهم على تسليم مبالغ مالية إلى شرطة دبي بعد عثورهم عليها في حالات متفرقة.

وأوضح العقيد راشد الشحي، أن مجموع المبالغ المالية المعثور عليها بلغت 55 ألفاً و274 درهماً، مشيداً بحسن تصرفهم وحرصهم على تسليم المبالغ المالية لتعود لأصحابها، ومؤكداً أن تكريم الشرطة لهم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع.