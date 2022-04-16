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الصحفيين الإماراتية تنظم أمسية «الصحبة الطيبة»
محمد الحمادي وعلي أبو الريش والزملاء الصحفيين خلال الأمسية (من المصدر)
17 ابريل 2022 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بأبوظبي، أمسية «الصحبة الطيبة» في ندوة عن «مسيرتي مع الصحافة» برعاية اتصالات، تحدث فيها الكاتب الصحفي عبد الله رشيد مدير التحرير لمكتب جريدة Gulf News في أبوظبي، وأدارها الدكتور أحمد المنصوري رئيس لجنة التدريب عضو مجلس الإدارة، وحضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.
في بداية الأمسية تحدث محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، هنأ الحضور بشهر رمضان المبارك وشكرهم على الحضور والتفاعل مع أنشطة الجمعية، وأشاد في كلمته بالمسيرة المهنية للمحاضر، ومساهماته في مسيرة الصحافة في الإمارات.
وتحدث عبدالله رشيد عن جزء من ذكرياته مع العمل الصحفي، حيث تطرق في البداية لثلاثة مواقف تعتبر مفترقاً مهماً في مسيرته الصحفية، كما ذكر في حديث الذكريات الصعوبات والعراقيل التي كانت تواجه جيل الأوائل والرُّواد من الصحفيين والإعلاميين، خاصة في الحصول على المعلومة والانفراد بالخبر، وإجراء الحوار الصحفي في ظل الفقر والضعف الذي كانت تعانيه الصحافة والإعلام عموماً في تقنيات وسائل التواصل ووسائل نقل المعلومات.
كما تطرق المحاضر إلى الدروس المستفادة من مقارنة العمل في مجال الصحافة بين الماضي والحاضر، مشيراً إلى المعاناة التي كان يعيشها الصحفيون أيام زمان للحصول على الخبر.

جمعية الصحفيين الإماراتية
أبوظبي
الصحافة
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