15 محاضرة في مسجد «آمنة الغرير» بعجمان

عجمان (الاتحاد)

يستضيف مسجد آمنة الغرير بعجمان، 15 محاضرة باللغة العربية، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات بلغات مختلفة، ضمن فعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان».

واستقبل المسجد عدداً من كبار الدعاة والعلماء من العالم الإسلامي، ألقوا سلسلة من المحاضرات الدينية عقب صلاة التراويح، حيث شهد خلال اليومين الماضيين محاضرتين، الأولى بعنوان: «أتاكم شهر رمضان» لفضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث بن غيث، تضمنت فضائل هذا الشهر الكريم، والشروط الواجب اتباعها، وكيفية الاستفادة من تحصيل الأجر ومضاعفته، من خلال تقديم أعمال الخير ومد يد العون ومساعدة المحتاجين والمساهمة في الحفاظ على ممتلكات العامة.

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان: «زكاتك دين لا يسقط» لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن الحمادي، تضمنت فضل أداء فريضة الزكاة في وقتها، إضافة إلى زكاة الفطر والمال، وشدد على أنها دين على المسلم لا تسقط لأي سبب، وحث الحضور على أدائها لما لها من أثر طيب في نفوس مستحقيها، وأنها تحافظ على السلم الاجتماعي، وتدعو إلى التكافل والتعاون وسد حاجة المحتاجين.

وتهدف محاور المحاضرات، التي يقدمها علماء الدين على مدار الشهر الكريم، لبعض العناوين الإيمانية المهمة لفضائل الله عز وجل، ونعمه التي لا تحصى، وذلك لتعزيز أواصر الطاعة وأسرار السعادة والطمأنينة والسكينة، بما يساهم بشكل حقيقي في ترسيخ فضائل الرحمة الإلهية العظيمة، التي تحث المؤمن على الخشوع والاستغفار لتحقيق المغفرة والتقوى.