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مدفع شرطة دبي المتنقل في العوير
مدفع شرطة دبي المتنقل في العوير
17 ابريل 2022 02:09

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً.
وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأولى مدافع ثابتة تتوزع في 5 مناطق، هي نخلة جميرا عند منتجع أتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة.
والنوع الثاني، المدافع المتنقلة (الرحال)، ستنتقل بين 11 منطقة، بحيث يتواجد المدفع منذ أمس، في منطقة العوير عند مسجد الشيخ حمدان، ولمدة يومين.

شرطة دبي
العوير
دبي
رمضان
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