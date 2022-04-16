مستشفيات الظفرة تستقبل المرضى على مدار الأسبوع

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حددت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عيادات ومراكز صحية لاستقبال المرضى جميع أيام الأسبوع وأخرى تستقبل المرضى على مدار 6 أيام، كما تم تحديد 9 مراكز صحية تضم عيادات خارجية ومراكز طبية تعمل على استقبال المرضى خلال الفترة المسائية من شهر رمضان بجانب فترات العمل الصباحية الرسمية في جميع المراكز، وذلك للتسهيل على الأهالي والجمهور في الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة. وتشمل المراكز الصحية المسائية كلاً من العيادات الخارجية في مستشفى مدينة غياثي والسلع، والتي تستقبل المرضى والمراجعين خلال الفترة المسائية لمدة 6 أيام أسبوعياً من الأحد حتى الجمعة من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل على أن يكون يوم السبت راحة، بجانب مواعيد العمل الرسمية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وكذلك مركز الظفرة لطب الأسرة الذي يستقبل المرضى لمدة 6 أيام من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية صباحاً من الأحد إلى الجمعة، بجانب مواعيد العمل الرسمية من الاثنين حتى الجمعة من الساعة الثامنة وحتى الثالثة. كما يستقبل مركز الأسنان في مدينة زايد ومركز المسح من المركبة ومركز التطعيم في صالة أفراح مدينة زايد وعيادة الحمى في «الصناعية» ومركز صحة لتقييم كوفيدـ 19 المتميز في مدينة زايد وغياثي من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل، بجانب فترات العمل الصباحية.

كما تقرر تحديد 4 مراكز صحية للعمل أيام الأحد من كل أسبوع واستقبال المرضى خلال الفترة المسائية، وبعضها خلال الفترة المسائية، ومنها مستشفى غياثي والسلع ومركز مدينة زايد لعلاج الأسنان، كما يمكن استقبال المرضى خلال الفترة الصباحية والمسائية أيام الأحد في مركز الظفرة لطب الأسرة.

8 مراكز

وتم تحديد 8 مراكز صحية للعمل جميع أيام الأسبوع من الاثنين إلى الأحد، وتشمل مراكز المسح والتطعيم من المركبات ومركز التطعيم في صالة أفراح مدينة زايد وعيادات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا وعيادة الحمى في الصناعية ومركز صحة لتقييم كوفيدـ 19 في مدينة زايد وغياثي وعيادة صير بني ياس وعيادة أبو الأبيض.