أكاديمية شرطة دبي ترسخ ثقافة التطوع

دبي (الاتحاد)

تطوع مرشحو ومرشحات أكاديمية شرطة دبي بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، بأن إشراك مرشحي ومرشحات الأكاديمية في توزيع وجبات الإفطار في الشهر الفضيل جاء بتوجيهات من اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، ترسيخاً لثقافة التطوع وعمل الخير خاصة في هذه الأيام المباركة.

وأضاف العميد الشامسي «توزيع وجبات الإفطار ومباركة الآخرين بقدوم الشهر الكريم، مشاهد تتجدد سنوياً، لترسخ المعاني الإنسانية العميقة، وتعزز التآخي وقيم العطاء، وتدفع بالآخرين للمشاركة بالابتسامة وفعل الخير».

من جهته، أكد العقيد عبدالعزيز محمد أمين مدير إدارة الطلبة المرشحين، أن التطوع ثقافة متجذرة في نفوس مجتمع دولتنا، وتنسجم مع قيمه وعاداته، باعتباره منهجًا إنسانيًّا، وتاريخًا متجذرًا في نفوس أهل المنطقة، وهذه المبادرة التي تشرف عليها إدارة الطلبة المرشحين هي استمرار للعديد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها طلبة الأكاديمية.