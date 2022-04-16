«معاً» تدعو إلى تحميل (payit)

أبوظبي (الاتحاد)

دعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عبر منصاتها الرقمية الرسمية في «تويتر وانستغرام» إلى تحميل تطبيق المحفظة الرقمية (payit) وذلك ضمن مشاركة إيجابية لحياة كريمة والاستفادة من التطبيق الذكي كخدمة جديدة، لكونه يسهل الحصول على مبلغ الدعم المالي فورا، الأمر الذي يمكّن من دفع قيمة المشتريات إلكترونيا.

ويوضح الفيديو الذي بثته الهيئة عبر منصاتها الرقمية، الخطوات التي يجب اتباعها، حيث ستصلك رسالة نصية ببيانات البطاقة البنكية ورابط التحميل تطبيق (payit)، ثم قم بتحميل وتفعيل التطبيق على الهاتف المحمول، وتذكر إدخال بيانات البطاقة والهوية الإماراتية، ثم ابدأ باستخدام مبلغ الدعم المستحق فوراً، واستمتع بالمميزات والمكافآت وإدارة أموالك بفاعلية.