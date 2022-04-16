الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«معاً» تدعو إلى تحميل (payit)
«معاً» تدعو إلى تحميل (payit)
17 ابريل 2022 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

دعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عبر منصاتها الرقمية الرسمية في «تويتر وانستغرام» إلى تحميل تطبيق المحفظة الرقمية (payit) وذلك ضمن مشاركة إيجابية لحياة كريمة والاستفادة من التطبيق الذكي كخدمة جديدة، لكونه يسهل الحصول على مبلغ الدعم المالي فورا، الأمر الذي يمكّن من دفع قيمة المشتريات إلكترونيا.
 ويوضح الفيديو الذي بثته الهيئة عبر منصاتها الرقمية، الخطوات التي يجب اتباعها، حيث ستصلك رسالة نصية ببيانات البطاقة البنكية ورابط التحميل تطبيق (payit)، ثم قم بتحميل وتفعيل التطبيق على الهاتف المحمول، وتذكر إدخال بيانات البطاقة والهوية الإماراتية، ثم ابدأ باستخدام مبلغ الدعم المستحق فوراً، واستمتع بالمميزات والمكافآت وإدارة أموالك بفاعلية.

هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
معاً
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©