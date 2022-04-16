125 مليون درهم من «صندوق الاستثمار الاجتماعي» للمؤسسات غير الربحية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قدم صندوق الاستثمار الاجتماعي، التابع لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، منذ إنشائه دعماً بقيمة 125 مليون درهم للمؤسسات غير الربحية ومؤسسات القطاع العام والخاص، ونتيجة لذلك، استفاد أكثر من 502 ألف شخص من المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لمجتمع إمارة أبوظبي، والتي تضمنت: التعليم حيث تم صرف 58.6 مليون درهم وتم تقديمها إلى 14 مؤسسة لتوفير الدعم إلى 10 آلاف و566 مستفيداً، وصرف 3.5 مليون درهم للتماسك الاجتماعي وتم تقديمها إلى 5 مؤسسات لتوفير الدعم إلى 10 آلاف و566 مستفيداً ودعم المؤسسات الاجتماعية بقيمة مليون درهم والتي قدمها برنامج معاً للمنح لتوفير الدعم إلى 8 مؤسسات غير ربحية، وتم صرف 38.7 مليون درهم في الصحة، وتم تقديمها إلى 18 مؤسسة لتوفير الدعم إلى 24 ألفاً و674 مستفيداً وصرف 16 مليون درهم تم تقديمها إلى 5 مؤسسات لتوفير الدعم إلى 456 ألفاً و408 مستفيدين، وصرف 7.8 مليون درهم لأسباب أخرى والتي تم تقديمها إلى 3 مؤسسات.

كما أظهرت مؤسسات القطاع الخاص مستوى عالياً من المسؤولية الاجتماعية والالتزام، ولعبت دوراً مهماً في دعم المجتمع في إمارة أبوظبي، وبما أنها تلعب دور المحفز في القطاع الاجتماعي، حيث تعمل هيئة معاً، جنباً إلى جنب مع الشركات السخية، والتي تهدف من خلال مساهماتها المالية أو العينية إلى إحداث أثر اجتماعي إيجابي مستدام في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي. ففي عام 2021 تلقت هيئة المساهمات الاجتماعية «معاً» ما مجموعه 4 ملايين و750 ألفاً و200 درهم من المساهمات التي قدمتها ثماني مؤسسات لمعالجة الأولويات الاجتماعية المختلفة.

وتركز هيئة «معاً» على دعم تسريع وتطوير مؤسسات القطاع الثالث من خلال أنشطة الحاضنة الاجتماعية لهيئة «معاً» والمسؤولية الاجتماعية للشركات عن طريق الهيئة، وذلك بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة تنمية المجتمع. ففي عام 2021 كشفت هذه البرامج عن حلول جديدة إبداعية ومبتكرة تعمل على بناء المجتمعات وتساعد الأفراد على التغلب على التحديات الاجتماعية الملحة، وتهدف ركيزة حاضنة «معاً» والمسرع الاجتماعي لهيئة «معاً» إلى التشجيع على تبني نهج مجتمعي لدعم نمو القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، من خلال توفير الدعم لهذه المشاريع والمؤسسات الاجتماعية وتعزيز وصولها إلى الأسواق، إلى جانب تطوير النظام البيئي الداعم لريادة الأعمال الاجتماعية.