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شخصيات إسلامية.. أبُو بُكْرٍ ابنُ العَرَبي
شخصيات إسلامية.. أبُو بُكْرٍ ابنُ العَرَبي
17 ابريل 2022 02:08

الإمام أبو بكر ابن العربي، رحمه الله، عَلَم من أعلام الأمّة، وإمام من أئمة التفسير والفقه، كان من الذين نذروا حياتهم للعلم، فرفع الله شأنهم، وكان الإمام ابن العربي المالكي من العلماء المتبحرين وله مؤلفات كثيرة نافعة، وكان كريم النفس، سخي اليد، يبذل في وجوه الخير، أعلى الله ذكره بما حفظ من علومه وكتبه.
وهو الإمام أبو بَكْر ابن العربي، واسمه محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعافري، الأندلسي، الإشبيلي، الحافظ أحد الأعلام.
ولد في شعبان سنة ثمان وستين وأربعمئة «468 هـ»، م رحل مع أبيه إلى المشرق سنة خمس وثمانين، ودخل الشام ولقي بها الإمام أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، وتفقه عنده. ولقي بها جماعة من العلماء والمحدثين.
ثم حج سنة تسع وثمانين وأربعمئة، وعاد إلى بغداد، فصحب الإمام أبا بكر الشاشي، والإمام أبا حامد الغزالي، وغيرهم، وعاد إلى بلده سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة بعلم كثير.
وكان من أهل التفنن في العلوم، والاستبحار فيها، والجمع لها، مقدماً في المعارف كلها، متكلماً في أنواعها، نافذاً في جميعها، حريصاً على آدابها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها.
يجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة، ولين الكنف، وكثرة الاحتمال، وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الود.
روى كثيراً من العلوم ببلده، وصنف مصنفات كثيرة في الحديث، والفقه، والأصول، وعلوم القرآن، والأدب، والنحو، والتواريخ، ومن تصانيفه: كتاب «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وكتاب «أحكام القرآن» في خمسة مجلدات كبار وكتاب «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» وغير ذلك من الكتب.
روى عنه خلق من العلماء، وكان ممن بلغ رتبة الاجتهاد، وأحد من انفرد بالأندلس بعلو الإسناد.
وكان من اشتغاله بالعلم متسع الحال، كثير الإفضال، مدحه الشعراء، وعمل على إشبيلية سوراً من ماله، وولي قضاءها، وكان من الأئمة المقتدى بهم.
توفي ابن العربي بفاس، في شهر ربيع الآخر، سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة «543 هـ»، ودفن بفاس، رحمه الله.

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