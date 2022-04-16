الطقس المتوقع على الإمارات غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً وجنوباً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة على السواحل. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:40 الثاني عند الساعة 49:01، والجزر الأول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند 08:09. بحر عمان متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:31 والمد الثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 16:11 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.