حاكم عجمان يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر أمس، للسلام على سموه وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك. حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وطارق بن غليطه، مدير مكتب الحاكم، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.