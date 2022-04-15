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حاكم الفجيرة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي
حمد الشرقي خلال استقباله صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بحضور محمد بن حمد (وام)
16 ابريل 2022 02:28

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الدور المحوري الذي يؤدّيه المجلس الوطني الاتحادي في دعم عملية التنمية المستدامة بالدولة، والمشاركة في حل القضايا المجتمعية، بما يخدم المواطنين، ويبحث شؤونهم في مختلف مجالات الحياة. 
جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، في قصر الرميلة، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس.   وتقدم رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل لسموه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم الأمن الأمان والازدهار على دولة الإمارات. وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول مختلف الموضوعات الاجتماعية والوطنية التي يحرص المجلس الوطني الاتحادي على مناقشتها، وطرح تحدياتها، وبحث الحلول المناسبة لها، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالدولة. 
حضر الاستقبال، معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة.

الإمارات
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