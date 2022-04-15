أمينة الطاير تثمن إطلاق «مليون وجبة من فائض الطعام»

دبي (وام)

ثمنت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيس مجلس الإدارة، إطلاق بنك الإمارات للطعام حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» التي تهدف إلى توفير الغذاء لمن هم بحاجة، وذلك دعماً لجهود مبادرة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة.

وأعربت الشيخة أمينة الطاير عن فخرها بالحملة الإنسانية التي ينظمها بنك الطعام برئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «أم الجود»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مؤكدة أن بنك الطعام أصبح أيقونة العطاء الإنساني الخالص، ومرجعية خضراء في فضاءات الخير والجود والعطاء من خلال توفيره حلولاً مبتكرة لتضييق فجوة الحرمان الغذائي وإفشاء الأمن والأمان الغذائي، خاصة للفقراء. وقالت إن الرقم 37 مليون مستفيد من مبادرات البنك منذ إنشائه شاهد على عصر الإنجاز الإنساني الخالص. وأضافت: «تبقى إماراتنا الحبيبة الواعدة ودبي السلام والوفاء أنموذجاً للعطاء والجود والكرم، ولا شك أن مبادرة (المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، حاضنة إنسانية في سجلات العمل الإنساني وبوابات الخير، كما أن مبادرة بنك الطعام بدعم الحملة بمليون وجبة تلاقٍ حضاري في ساحات الخير والعطاء الإنساني للإنسانية جمعاء ليسجل التاريخ الإنساني للإمارات ودبي سطوراً ذهبية في ساحات العطاء والوفاء، واحترام الإنسان الذي كرمته كافة الأديان السماوية». وباركت الشيخة أمينة خطوات القيادة الإماراتية الرشيدة الوفية، وهي تهرول في فضاء العطاء الإنساني بسخاء وشفافية وتجرد وحب خالص وتلاقٍ حضاري عالي الجودة وأيادٍ عليا بيضاء تمسح عن الفقراء أسى الحرمان والألم والحزن، لتبقى إماراتنا الحبيبة قبس الإنسانية والوعد والوفاء للمحرومين.