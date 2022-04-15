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«الإمارات للسرطان» توزع المير الرمضاني في رأس الخيمة
خلال توزيع المير الرمضاني (من المصدر)
16 ابريل 2022 02:27

رأس الخيمة (الاتحاد)

وزعت جمعية الإمارات للسرطان، المير الرمضاني على أسر مرضى السرطان المسجلين لدى الجمعية من المصابين والمتعافين في إمارة رأس الخيمة، وذلك ضمن مبادرات الجمعية السنوية خلال شهر رمضان الكريم، بمشاركة أعضاء من الجمعية والمتطوعين، وشمل المير توزيع سلع غذائية وتموينية.
وقالت مهرة محمد بن صراي، مديرة فرع جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج الجمعية الإنساني والخيري خلال الشهر الفضيل، تعزيزاً لروح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرحة إلى بيوت الأسر المتعففة ترجمة للعادات الاجتماعية الأصيلة في المجتمع الإماراتي.

جمعية الإمارات للسرطان
الإمارات
المير الرمضاني
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