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مجلس راشد بن حميد الرمضاني يلقي الضوء على «الأمن الغذائي»
راشد بن حميد ومريم المهيري والحضور (وام)
16 ابريل 2022 02:27

عجمان (وام)

نظم مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، محاضرة رمضانية بعنوان «الأمن الغذائي»، استضاف خلالها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وماجد بن كمال، أمين عام مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وعيسى الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة كرم للصناعات الغذائية، وبدر بن مبارك، المدير التنفيذي لشركة فيش فارم، وبحضور الخبراء والمختصين والمعنيين بالمجال المهم. 
واستهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، المحاضرة بالترحيب بالمشاركين والحضور في المجلس، مشيراً إلى أن المجلس ارتأى مناقشة ملف الأمن الغذائي نظراً لأهميته، فالقيادة الحكيمة تضعه على رأس أولوياتها، وعليه بدأت مسيرة طويلة وجهود طموحة منذ أعوام طويلة لنصل اليوم لإعداد ملف غذائي متقدم. 
وأعربت معالي مريم بنت محمد المهيري عن سعادتها بالمجالس القيمة التي تستعرض القضايا الحيوية، مستعرضةً تجربة الدول وتعاملها مع جائحة «كوفيد-19» والتي ألقت بظلالها على العالم بأجمعه، حيث أثرت بشكل كبير على الموانئ وسلاسل استيراد الغذاء، لتتجاوز الدولة الآثار الناجمة بفضل الرؤية الثاقبة.

الإمارات
مجلس راشد بن حميد
عجمان
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