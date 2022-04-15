منصور بن محمد يكرّم الفائزين بالمراكز الأولى في «دبي الدولية للقرآن الكريم»

دبي (الاتحاد)

احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بختام الدورة الخامسة والعشرين من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجمع من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وذلك في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وقد بدأ الحفل بعرض فيلم قصير حول مسيرة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تبع ذلك إلقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، عضو اللجنة المنظمة للجائزة، رئيس وحدة البحوث والدراسات، كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي أكد فيها أن النبتة المباركة التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل خمسة وعشرين عاماً، وهي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أضحت شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إذ تضم اليوم أربعة عشر فرعاً.

وتناول فضيلته مسيرة الجائزة التي تبوأت من خلالها مكانة رفيعة بين الجوائز والمسابقات القرآنية على مستوى المنطقة والعالم، فيما انتشرت إصداراتها العلمية التي أربَتْ على 135 إصداراً في أنحاء العالم، بينما استقطبت الجائزة أكثر من 2500 من حَفَظَة كتاب الله تعالى من الذكور والإناث، خلال ربع قرن أمضته الجائزة في خدمة كتاب الله تعالى والاحتفاء بجهود كوكبة من الفضلاء المتميزين في مجالات خدمة الإسلام والمسلمين.

كما توجه فضيلته بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وكذلك وجه الشكر إلى أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم، وأعضاء اللجنة المنظمة، وجميع من شارك في إنجاح هذه الدورة، وإعلاء شأن الجائزة المباركة.

منصور بن محمد خلال تكريمه إبراهيم بن علي القيّم

وتابع الحضور تلاوات مختارة لاثنين من المتسابقين، وهم بوبكر عبد الهادي راجع من الجزائر ونادي سعد جابر محمد من مصر، ثم ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم بن الأخضر بن علي القيّم شيخ قرّاء المدينة المنورة كلمة تحدث فيها عن أثر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في خدمة كتاب الله، موجهاً الشكر للقائمين عليها، وداعياً المولى عزّ وجلّ أن تدوم هذه المكرمة الطيبة في أرض الإمارات، وأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وأن يمن عليه بمزيد من الرفعة والازدهار.

تكريم الفائزين

وقد قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم العشرة الأوائل، حيث حصل على المركز الأول المتسابق بوبكر عبد الهادي راجع من الجزائر، بينما تناصف كل من الحاج شيخ جاه من السنغال ونادي سعد جابر محمد من مصر المركز الثاني، وتناصف المركز الرابع كل من أبرار محمد جمال الدين من الولايات المتحدة الأميركية وموسى أحمد اعل من موريتانيا، بينما كان المركز السادس من نصيب كل من زين العابد واليارييل من الهند وعمر سعيد أحمد حارب الفلاحي من الإمارات، وحقق المركز الثامن حسين بيزيوينايو من رواندا، وفاز بالمركز التاسع إبراهيم خيرالدين محمد من إثيوبيا، أما المركز العاشر فكان من نصيب المتسابق محمد توحيد الإسلام عبيد الله من بنجلاديش.

كذلك، قام سمو الشيخ منصور بن محمد بتكريم فضيلة الشيخ إبراهيم بن الأخضر بن علي القيّم، الفائز بجائزة الشخصية الإسلامية للدورة الخامسة والعشرين، وهو عَلَمٌ من أعلام القرّاء الذين اشتهروا بسعة العلم والمهارة والإتقان في قراءة القرآن، وتولّى إمامة المصلين في بيت الله الحرام، والمسجد النبوي الشريف، الذي يتولّى فيه مشيخة القرّاء، وله إسهاماتٌ جليلة في خدمة كتاب الله وتعليمه، كما شارك في تأسيس جوائز ومسابقات قرآنية.

وفي الختام، التقطت لسموه الصور التذكارية مع الفائز بجائزة الشخصية الإسلامية لهذا العام وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة.