«أ. ر. م. القابضة» تسهم بمليوني درهم في مبادرة «المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أ.ر.م. القابضة التبرع بمبلغ مليوني درهم في مبادرة «المليار وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم، وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات من الفئات الأشد ضعفاً.

وتدعم مجموعة أ.ر.م. القابضة مبادرة «المليار وجبة» الهادفة للوصول المباشر بالمعونات الغذائية إلى الأفراد والأسر الأقل حظاً في الدول التي تغطيها بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، وعدد من مؤسسات العمل الخيري والإنساني.

وقال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م القابضة: «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وتوفير حياة أفضل يبدأ من توفير الغذاء الأساسي الذي يحتاجه الإنسان. يشرفنا أن نسهم في مبادرة المليار وجبة، ونتقدم بالشكر لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنظم المبادرة على إتاحة هذه الفرصة لنا، فهذه لفتة إنسانية تربط التعاطف مع أخذ زمام المبادرة، وتغير حياة الملايين إلى الأفضل بشكل دائم. هذه حاجة ملحّة نراها حولنا، ونؤمن بأن روح العطاء هي الأساس».