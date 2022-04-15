اليوم 07:04
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«دو» تخصص أرقاماً هاتفية مميزة في مزادات «أنبل رقم»
فهد الحساوي
16 ابريل 2022 02:26

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزادات «أنبل رقم» الخيرية الداعمة لجهود مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة.
وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد «أنبل رقم» ضمن فعاليتين رئيستين الأولى تقام في دبي مساء يوم السبت الموافق 16 أبريل 2022 في فندق «فور سيزنز جميرا»، والثانية في أبوظبي مساء يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 في فندق «قصر الإمارات»، بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.
وتطرح «دو» أرقاماً هاتفية مميزة ضمن مزادات «أنبل رقم» الخيرية ليعود ريع المزايدة عليها لمساندة جهود مبادرة «المليار وجبة» في تمويل الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين، وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم. 
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): «إن دعم مبادرات العمل الخيري والإنساني جزء محوري من استراتيجية عمل دو»، لافتاً إلى أن حملة المليار وجبة التي انطلقت من الإمارات لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم بتوفير الدعم الغذائي المباشر لهم بالتعاون مع منظمات دولية وشبكات طعام إقليمية تمثل مبادرة إنسانية غير مسبوقة في حجمها على مستوى المنطقة، مؤكداً أن تعاون دو مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في مزاد «أنبل رقم» يمكّن محبي العطاء في مجتمع الإمارات من المساهمة بالعمل الإنساني من خلال ريع المزايدة على الأرقام المميزة التي تقدمها دو لمساندة هذه المبادرة الخيرية الهادفة.

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
الإمارات
مبادرة المليار وجبة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©