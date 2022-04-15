«دو» تخصص أرقاماً هاتفية مميزة في مزادات «أنبل رقم»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزادات «أنبل رقم» الخيرية الداعمة لجهود مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة.

وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد «أنبل رقم» ضمن فعاليتين رئيستين الأولى تقام في دبي مساء يوم السبت الموافق 16 أبريل 2022 في فندق «فور سيزنز جميرا»، والثانية في أبوظبي مساء يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 في فندق «قصر الإمارات»، بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وتطرح «دو» أرقاماً هاتفية مميزة ضمن مزادات «أنبل رقم» الخيرية ليعود ريع المزايدة عليها لمساندة جهود مبادرة «المليار وجبة» في تمويل الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين، وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): «إن دعم مبادرات العمل الخيري والإنساني جزء محوري من استراتيجية عمل دو»، لافتاً إلى أن حملة المليار وجبة التي انطلقت من الإمارات لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم بتوفير الدعم الغذائي المباشر لهم بالتعاون مع منظمات دولية وشبكات طعام إقليمية تمثل مبادرة إنسانية غير مسبوقة في حجمها على مستوى المنطقة، مؤكداً أن تعاون دو مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في مزاد «أنبل رقم» يمكّن محبي العطاء في مجتمع الإمارات من المساهمة بالعمل الإنساني من خلال ريع المزايدة على الأرقام المميزة التي تقدمها دو لمساندة هذه المبادرة الخيرية الهادفة.