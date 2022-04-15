محمد إبراهيم عبيدالله يدعم مبادرة «المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

انضم رجل الأعمال الإماراتي محمد إبراهيم عبيدالله إلى قائمة فاعلي الخير من أصحاب المساهمات المليونية الداعمة لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين من الإمارات في 50 دولة.

وتأتي مساهمة محمد إبراهيم عبيدالله دعماً للمبادرة التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة بالعون الغذائي المباشر الذي توفره لهم في أماكن تواجدهم.

وإلى جانب المساهمات المالية المعلنة التي قدمتها مؤسسات وشركات من القطاعين الحكومي والخاص، وشخصيات مشهود لها بالعمل الخيري الإنساني من مختلف القطاعات الاقتصادية ومؤسسات العمل المجتمعي والنفع العام، تحظى مبادرة المليار وجبة أيضاً بدعم كبير وتبرعات سخية من العديد من فاعلي الخير الذين يفضلون عدم إعلان المبالغ التي قدموها لدعم جهود الحملة، أو في بعض الأحيان عدم إعلان أسمائهم، وإدراج التبرعات تحت مسمّى «فاعل خير». وتسهم التبرعات المتدفقة تباعاً على «مبادرة المليار وجبة» في تمكين فرق العمل القائمة على عملياتها من تأمين المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتوفير الطرود التموينية التي تشكل أساس إعداد وجبات توفر شبكة أمان للمحتاجين.

وقال رجل الأعمال محمد إبراهيم عبيد الله: «تعلمنا الحرص على المساهمة في العمل الإنساني من ديننا الإسلامي بتعاليمه السمحة وقيادتنا الرشيدة بأياديها الممدودة للخير، انطلاقاً من قيمنا الراسخة للعطاء وإغاثة الضعيف والمحتاج والملهوف. وقدوتنا في ذلك قيادتنا الرشيدة التي جعلت اسم دولة الإمارات مرادفاً للعمل الخيري والإنساني من دون تمييز.

ونتمنى أن تواصل «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة الأمل من الإمارات إلى من هم في أمسّ الحاجة للدعم الغذائي حول العالم».