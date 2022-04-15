مشاركة فعالة للأسر المنتجة في «ليالي رمضان»

منى الحمودي (أبوظبي)

نظم الاتحاد النسائي العام معرض «ليالي رمضان» لمدة ثلاثة أيام في مقره بأبوظبي، وذلك وسط أجواء استثنائية وروحانية في الشهر الفضل بمشاركة الأسر المنتجة. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الأسر المنتجة المشاركة، التي حرصت على عرض نخبة من منتجاتهم المتنوعة، والتي لاقت استحسان الزوار من جميع الشرائح العمرية، بدءاً من الأزياء، والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية والتحف، والأكلات الشعبية، كما وفر المعرض فرصة للزوار والمشاركين لتمضية أمسيات رمضانية.

وأكدت عائشة المزروعي من الاتحاد النسائي العام حرص الاتحاد النسائي العام على دعم الأسر المنتجة وتطوير إمكاناتهم، وتشجيعهم على استمرارية التطوير والعمل في المجالات المختلفة.

منتجات حرفية ومشغولات يدوية وتراثية وتحف وأكلات شعبية شملها المعرض

وقالت: «تم تنظيم معرض «ليالي رمضان» على مدار ثلاثة أيام بهدف دعم الأسر المنتجة من خلال مشاركتهم بعرض منتجاتهم لزوار المعرض، حيث لاقى المعرض إقبالاً كبيراً للمشاركة فيه، وشهد مشاركة واسعة من النساء والرجال من الأسر المنتجة».

وأضافت: «كما تعلمون أن الاتحاد النسائي العام ينظم العديد من الفعاليات المجتمعية في مختلف أوقات السنة، ويأتي هذا المعرض في رمضان احتفاءً بهذا الشهر العظيم، وخلق جو من التراحم والتوصل بين جميع المتواجدين في المعرض».

وأشارت إلى أن فعالية «ليالي رمضان» تأتي في إطار الدعم الكبير الذي تحظى به الأسر المنتجة من قِبل الاتحاد النسائي، وذلك بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الداعم الأول للأسرة المنتجة والمرأة على وجه الخصوص، والتي تسعى دائما لتشجيع الأسر على الإنتاج والابتكار وحثهم على إبراز قدراتهم والعمل بجد لتحسين مستوى الأسرة الاقتصادي بسواعد الأسرة.

وتخللت فعاليات المعرض إقامة أمسية رمضانية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من تقديم وضحاء السبوسي تحت عنوان «أركان السعادة».

وأعرب المشاركون من الأسر المنتجة في المعرض عن شكرهم وتقديرهم للاتحاد النسائي العام على تنظيم معرض «ليالي رمضان» ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على دعمها اللامحدود للأسر المنتجة من خلال إتاحة كافة الفرص ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع، وذلك من خلال إطلاق مبادرات عدة تساهم في تحقيق المشاركة الفعالة للأسر المنتجة، والترويج لمنتجاتهم وتعزيز قيم الإنتاج بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.

الأسر المنتجة حرصت على عرض نخبة من منتجاتها المتنوعة

من جهتها قالت أم مبارك، والتي تشارك بمشروع الحلوى العمانية: «لقينا دعماً كبيراً من خلال مشاركتنا في معرض «ليالي رمضان»، والذي نشكر القائمين عليه في الاتحاد النسائي العام، باعتباره فرصة للاستفادة من الإمكانيات لدى الأسر المنتجة واستعراض منتجاتهم وتمكينهم من الحصول على فرصة استثمارية ومشاركة فعالة في المجتمع.

واستعرض المشارك خالد من خلال مشروع منزلي عدداً من منتجات الأطعمة المعدة منزلياً، وهي عبارة عن تمرية الرهش والفول السوداني بالمكسرات والزعفران، بالإضافة للبهارات منزلية الصنع لجميع أنواع الأطعمة.

ولفت إلى أن المعرض يعتبر فرصة عظيمة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، وهو تأكيد على حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين الأسر المنتجة، والترويج لمنتجاتها بما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

وقالت نورة ديلايت، التي تشارك من خلال مشروع كوفي اونلاين، والذي يقدم مخبوزات وأكلات لرمضان والعيد، «يشرفنا أن نقدم جزيل الشكر والامتنان للاتحاد النسائي العام على دعمه المتواصل ودعمهم لمواهب وطاقات الأسر المنتجة وتشجيعهم من خلال فتح قنوات عرض منتجاتهم كما هو الحال في معرض «ليالي رمضان» الذي يعتبر فرصة عظيمة للمشاركة والتواجد فيه».

تمكين

عبرت المدربة وخبيرة التجميل شيماء أم الجوري عن فخرها بالمشاركة في المعرض الذي اعتبرته دافعاً قوياً للاستمرار في مجال عملها، والتطوير من نفسها والمشاركة في معارض أخرى. وأشادت بدعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والمبادرات التي ينظمها الاتحاد النسائي العام، باعتبارها فرصة استثنائية للتحفيز والمنافسة، وتسليط الضوء على المشاريع الصغيرة لتمكين الأسر المنتجة، وتعزيز قدراتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تشجيع المواهب، ودعم المبدعين والمتميزين.

تنظيم عالي المستوى

أعرب أحمد القمزي الذي يشارك بأطعمة تراثية إماراتية وبعض الوجبات الآسيوية، عن سعادته بالمشاركة بمعرض «ليالي رمضان» في الاتحاد النسائي العام، والذي تم تنظيمه على مستوى عالٍ وسط أجواء رمضانية، متمنياً لجميع الأسر المنتجة المشاركة في المعرض النجاح والتوفيق.

وقالت المشاركة ريم، التي تشارك بعرض ملبوسات وعباءات «هاوس أوف ريم كوتور»، «سعداء بمبادرة الاتحاد النسائي العام لعرض منتجاتنا والتواصل المباشر مع زوار المعرض، نشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والاتحاد النسائي العام على تنظيم هذا المعرض الذي عبرت جميع الأسر المشاركة فيه عن سعادتها وفخرها بالتواجد والتنظيم الرائع.