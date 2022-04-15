«تعليمية الاستشاري» تطلع على خطط جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

اطلعت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على كافة الخطط المستقبلية لجامعة الشارقة وما حققته من مكانة أكاديمية محلياً ودولياً والتطورات الأخيرة في عدد البرامج الدراسية التي تطرحها لمختلف الدرجات العلمية والبرامج الجديدة التي ستطرحها. جاء ذلك خلال زيارتها لجامعة الشارقة والالتقاء بالدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ومعاونيه وذلك في إطار أعمال اللجنة ضمن منظومة المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر. ضم وفد اللجنة الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة السر وإسلام الشيوي أمين سر اللجنة وخبير إعلامي.

وأشاد الدكتور حميد الزعابي بمكانة الجامعة وتفوقها الأكاديمي البارز بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت في إطار برنامج أعمال إلى زيارة جامعة الشارقة والإطلاع على أحدث برامجها وتطلعاتها نحو المستقبل.