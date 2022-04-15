تركيب 78 مظلة انتظار جديدة للحافلات في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

وفر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل 78 مظلة انتظار جديدة للحافلات، ليصل عددها مع نهاية العام الماضي إلى 525 مظلة انتظار موزعة في مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، يتم اختيار مواقعها حسب الأهمية من ناحية عدد الركاب وعدد خطوط مسار الحافلات، ويأتي توفير مظلات انتظار مكيفة ضمن مشروع المركز لتطوير بنية تحتية حديثة لمرافق النقل في الإمارة، خلالها تم إزالة 100% من المشوهات عن المظلات في أبوظبي القديمة.

وشهد العام الماضي إضافة مركز النقل المتكامل 49 حافلة جديدة إلى أسطول حافلات النقل العام، ليزيد بذلك إجمالي الأسطول في إمارة أبوظبي إلى 818 حافلة بنهاية عام 2021، منها 583 حافلة في مدينة أبوظبي، و 165حافلة في مدينة العين و70 حافلة في منطقة الظفرة، وجميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة، وتعمل بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً.

كما شهد العام الماضي إعادة تشغيل 3 خدمات للحافلات عبر المدن، بين مدينة أبوظبي وكل من العين وليوا والرويس على شبكة طرق بطول إجمالي يبلغ 645 كم.

ووفق إحصائيات المركز فقد زاد عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي العام 2021، بنسبة 27% ليبلغ 53.3 مليون رحلة راكب.

ولتسهيل الاستفادة من خدمات حافلات النقل العام، بدأ المركز مايو الماضي بتطبيق تقنية «الواقع المعزز» لعرض مواعيد الحافلات الآنية، عبر الهواتف الذكية، وهي خدمة إلكترونية مستحدثة يمكن الوصول إليها عن طريق زيارة الرابط الإلكتروني: https://darbi.itc.gov.ae/itc-ar أو من خلال مسح رمز استجابة سريع (QR-Code) الموجود في مواقف انتظار الحافلات. وتتيح تقنية الواقع المعزز لمستخدمي النقل العام كافة المعلومات الآنية والبيانات الخاصة بمواعيد خدمات الحافلات العامة، بما يسهل تنقلاتهم، ويعزز تجربتهم في استخدام حافلات النقل العام.

تجربة

يعمل المركز على تعزيز تجربة ركاب النقل بالحافلات العامة من خلال مراقبة الازدحام على أكثر 7 خطوط حافلات، حيث عمل على تشغيل حافلات جديدة وتوفير 244 رحلة إضافية خلال أوقات الذروة على 7 خطوط رئيسة في مدينة أبوظبي تربط بين مناطق وأماكن حيوية، وتشهد إقبالاً كبيراً من الركاب وهي كالتالي 170،160،110،101، 67،41،102 بما ضاعف السعة الاستيعابية على تلك الخدمات وقلل الازدحام.