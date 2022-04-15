1642 زيارة تفقدية لمشاريع البلدية بـ«الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت بلدية منطقة الظفرة 1642 زيارة تفقدية، خلال الربع الأول من العام 2022 على مستوى مدن المنطقة، لمتابعة أعمال البنية التحتية وأصول البلدية، والاطلاع على سير العمل بالمشاريع التي يجري تنفيذها. بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وتضمنت الزيارات الميدانية متابعة أعمال صيانة المداخل والمواقف بمدينة زايد والطرق الداخلية والبنية التحتية للأراضي السكنية في حوض غرب بالمدينة، وفي مشروع الييف بمدينة ليوا، بالإضافة إلى متابعة إنشاء الحدائق المصغرة في أماكن متفرقة خلال المرحلة الأولى. وشملت أيضاً أعمال دفان وتسوية العزب النظامية بمدينة السلع، وتوصيلات الكهرباء لموقع مهرجان الفروسية بمدينة المرفأ وأعمال صيانة الطرق والاستراحات بمدينة غياثي، وكذلك زيارة مواقع العمل في المحاجر بمدن المنطقة ومتابعة أعمال الكدش والدفان.

كما شملت الزيارات أيضاً متابعة صيانة الطرق وأعمال البنية التحتية في الأحواض السكنية، وجودة السلامة في مواقع المشاريع، وأعمال صيانة أصول شبكات الإنارة بمدن المنطقة. كما تحرص البلدية على متابعة أعمال صيانة المباني الحكومية، وقد تم خلال الجولات الميدانية التسلم الرسمي من قبل اللجنة الرأسمالية لتسلم مشاريع الزراعة والحدائق.