انخفاض كبير بأسعار «الصافي» و«الشعري»

سعيد أحمد (أم القيوين)

شهد سوق السمك بأم القيوين، خلال شهر رمضان انخفاضاً كبيراً لأول مرة في أسعار بعض أنواع الأسماك المحلية، مقارنة بالشهور الماضية، حيث وصل سعر سمك الصافي الطازج إلى 40 درهماً للمن، والشعري العربي إلى 25 درهماً للمن.

ووصل سعر سمك «جش النعيمي» 60 درهماً للمن، و«الهامور» 100 درهم للمن، و«البسار» 30 درهماً للمن، و«البدح» 30 درهماً للمن، و«الفرش» 60 درهماً للمن، و«النقرور» 50 درهماً، و«الحبار» 100 درهم.

وقال محمد راشد بن زايد «بائع» في سوق السمك بأم القيوين: إن أسعار الأسماك منذ بداية شهر رمضان انخفضت كثيراً لأول مرة، لم تحدث مسبقاً، رغم وجود الطلب عليها، لافتاً إلى أن سعر «الصافي» قبل رمضان كان يتراوح ما بين 200 إلى 100 درهم للمن، و«الشعري» يعرض بـ 70 درهماً للمن، وحالياً الأسعار مناسبة جداً لجميع المستهلكين.

وأضاف أنه قد يكون الانخفاض بسبب زيادة كمية المعروض في السوق، ولكن وفي المقابل لايزال الطلب مستمراً على الأنواع المحلية، وخاصة أن معظم المواطنين يفضلون الشعري والصافي والجش في هذا الشهر، لافتاً إلى أن انخفاض الأسعار شجع زبائنه على زيادة الطلبات بشكل يومي، وأصبح يشحن يومياً ألف كيلو تقريباً من الأسماك إلى مختلف المناطق.

يذكر أن معظم الصيادين اعتادوا العزوف عن الخروج إلى البحر خلال شهر رمضان، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الصيد، إلا أن هذا العام لاتزال الأجواء مناسبة والطقس معتدلاً، والصيد وفيراً، يشجع الصيادين على الاستمرار في الخروج إلى البحر.