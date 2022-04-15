شرطة أبوظبي تُثبت لوحات إلكترونية لتعزيز منظومة خفض السرعات

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت شرطة أبوظبي تركيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية المضيئة والشواخص المرورية الجديدة على يسار الطرق الرئيسة على مستوى إمارة أبوظبي، وتعمل إلكترونياً بالارتباط مع مركز المدينة الآمنة عند تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/ ساعة.

وأوضحت أن اللوحات الإلكترونية ستعمل عند تفعيل منظومة خفض السرعات، ويتم عرض السرعات الجديدة، بالإضافة إلى إرسال رسائل تحذيرية عبر منظومة الإنذار المبكر.

وحثت السائقين بضرورة خفض السرعات عند وميض اللوحات الإلكترونية بتحديد سرعة القيادة إلى 80 كم في الساعة، تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة، والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب، والحرص على ترك مسافة أمان كافية.

وأكدت أهمية متابعة النشرة الجوية في تلك الظروف للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية، حيث تتضمن إرشادات مرورية، وخفض السرعات، وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية في حال تشكل الضباب.