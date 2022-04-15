شرطة أبوظبي تنفذ «أقبل شهر الخير» بمتحف المربعة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذَ قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي مبادرة «أقبل شهر الخير» في متحف شرطة المربعة بمدينة العين، لإبراز دور المتحف واهتمامه بالتاريخ والعلم والمعرفة، وإحياء ليالي رمضان، وتعزيز التعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية.

وشهد المحاضرة عدد كبير من الأسر في مدينة العين وطلاب مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان مشيدين باهتمام شرطة أبوظبي، وحرصها على حماية موروثها الشرطي وتعريف المجتمع به.

ورحب القائمون على المتحف بالحضور، وقدموا شرحاً لطلاب مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وأسرهم حول أجنحة المتحف وتاريخ شرطة أبوظبي.

وتضمنت الفعالية عزف السلام الوطني قدمته الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، وعرضاً للكلاب البوليسية، واستعراض أهداف دورية السعادة في نشر الإيجابية ودوريات الأطفال ضمن جهودها في نشر الثقافة المرورية في المجتمع وجعل الطرق أكثر أمناً، وشارك الأطفال في المرسم الحر وتركيب الألعاب وبفعالية ركن القراءة، وتفاعلوا مع المسابقات وتوزيع الهدايا.