شرطة دبي تسجل 3 وفيات و34 إصابة خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

دبي (الاتحاد)

دعا العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان في هذا الشهر الفضيل. منوها بضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة. ومؤكداً سعي شرطة دبي لتوفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق خلال الشهر الكريم من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج المركبات من وإلى إمارة دبي.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور سجلت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان الجاري، وفاة 3 أشخاص، وإصابة (34) آخرين، من إجمالي (47) حادثاً مرورياً، في حين سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفاة شخص وإصابة (23) آخرين من إجمالي (29) حادثاً مروريا. مشيراً إلى اندفاع الكثير من السائقين نتيجة التوتر والصيام، إلى القيادة بطريقة متهورة وعدوانية، وارتكاب مخالفات جسيمة كالسرعة الزائدة، وعدم ترك المسافة الآمنة بين المركبات، والتجاوز بطريقة خطرة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، بالإضافة إلى الإرهاق والتعب، مؤكداً أن تلك العوامل هي التي أدت إلى وقوع الوفيات والحوادث البليغة.

ولفت العميد سيف المزروعي، إلى تفاوت الأوقات التي شهدت وقوع الحوادث المرورية في شهر رمضان، مشيراً إلى أن فترة ما قبل الإفطار، شهدت وقوع (21) حادثاً، في حين شهدت فترة ما بعد الإفطار (26) حادثاً، وشهدت الفترة نفسها من العام الماضي، وقوع 20 حادثاً قبل موعد الإفطار، و9 حوادث بعد موعد الإفطار.

وأضاف: إن الإدارة العامة للمرور حرصت على التواجد بطريقة إيجابية من خلال توزيع وجبات الإفطار على السائقين، فوزعنا 63 ألفا و850 وجبة إفطار خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، وذلك في عدد من التقاطعات والشوارع بهدف التخفيف من حدة التوتر التي تصيب بعض السائقين خاصة إذا حل أذان المغرب، وهم لا يزالون على الطرقات، وبالتالي نجنبهم السرعات العالية، ويكون بإمكان السائق الإفطار بسيارته، ثم الوصول بسلام إلى وجهته.

وقال العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي سجلت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، 2569 بلاغاً مرورياً، وتلقت 180 ألفاً و245 مكالمة، بواقع 158 ألفاً و380 مكالمة مستلمة على رقم الطوارئ 999، و21 ألفاً و865 مكالمة على مركز الاتصال 901.