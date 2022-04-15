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شرطة دبي تنظم مأدبة إفطار لكبار المواطنين
شرطة دبي تنظم مأدبة إفطار لكبار المواطنين
16 ابريل 2022 02:26

دبي (الاتحاد)

أقامت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، ومبادرة الروح الإيجابية، وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، مأدبة إفطار جماعي لفئة كبار المواطنين، ضمن فعالية «سفرة هنية» في مركز سعادة كبار المواطنين بمنطقة الممزر.
وأكد العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن فعالية «سفرة هنية»، تأتي للتأكيد على أهمية مبدأ التكافل، والترابط المجتمعي والتواصل الاجتماعي مع فئة كبار المواطنين باعتبارها فئة مهمة في المجتمع، وتقديراً لمساهمتهم في بناء الوطن وازدهاره.
وأضاف أن الفعالية ساهمت في إضفاء أجواء روحانية بهيجة، تتجسد فيها أعظم صور التلاحم والتكاتف والتعاطف، وهي من عادات شهر رمضان الفضيل التي عرفت منذ زمن الأجداد والآباء، وما زالت حتى يومنا هذا، وخاصة أن الإفطار الجماعي مع كبار المواطنين يمثل فرصة مثالية للتواصل وتعزيز العلاقات الاجتماعية، لاسيما في شهر المودة والتراحم والمحبة وصلة الرحم والتواصل.

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