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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
15 ابريل 2022 18:18

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 19:06 والجزر الثاني عند الساعة 07:31 . وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 21:28 والجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:54 . 

المصدر: وام
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