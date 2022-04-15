الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 19:06 والجزر الثاني عند الساعة 07:31 . وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 21:28 والجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:54 .