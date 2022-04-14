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حاكم رأس الخيمة يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي
حاكم رأس الخيمة خلال استقبال وفد المجلس الوطني الاتحادي (وام)
15 ابريل 2022 02:29

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد مساء أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي، يتقدمه معالي صقر غباش رئيس المجلس. 
قدم أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، خلال اللقاء خالص التهاني إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير والبركات، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالعزة والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. 
وتبادل سموه مع أعضاء الوفد الأحاديث حول عدد من الموضوعات الوطنية التي تعزز دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة أبناء الوطن والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

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رأس الخيمة
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